Подоляк и Арахамия заявили о готовности провести переговоры в Мариуполе: чтобы забрать военных, гражданских, детей

Украина готова провести переговоры с представителями РФ прямо в Мариуполе. Возможен любой формат ради того, чтобы спасти наших военнослужащих и мирных граждан.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter вечером в среду, 20 апреля. "Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе", – заявил он.

По словам советника, встреча может пройти в любом формате, будь то один на один, или два на два. "Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", – написал Подоляк.

Видео дня

Позже лидер фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия подтвердил, что готов вместе с Подоляком приехать в Мариуполь для встречи с представителями РФ.

"Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", – сообщил Арахамия в Telegram.

Он добавил, что представители власти поддерживают постоянную связь с защитниками Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что официальные лица Украины готовы приехать в окруженный оккупантами Мариуполь, чтобы провести переговоры с российской стороной.

Паламарь также рассказал, что российские оккупанты не прекращают бомбардировок Мариуполя. Под завалами завода "Азовсталь" остаются сотни людей, как военные, так и мирные жители.