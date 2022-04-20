Украинский защитник заявил, что Арахамия и Подоляк готовы приехать на переговоры в Мариуполь: что известно

Официальные лица Украины готовы приехать в окруженный войсками страны-агрессора Мариуполя для переговоров с российской стороной. В частности согласие высказали советник главы ОП Михаил Подоляк и нардеп, член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

Об этом рассказал один из защитников Мариуполя, который до сих пор находится в заблокированном городе, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в обращении, обнародованном в среду, 20 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он сообщил, что военные из Мариуполя сегодня общались с высшим политическим руководством Украины.

"Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким (представители РФ на переговорах с Украиной. – Ред.) по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона", – сообщил он.

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Паламарь подчеркнул, что защитники готовы эвакуироваться из Мариуполя при поддержке третьей стороны.

Он также рассказал, что в городе не прекращаются бои за "Азовсталь", где держат оборону украинские военные, ситуация тяжелая. Оккупанты пытаются прорваться под прикрытием ракетных и артиллерийских ударов, а также танков, другой бронетехники и пехоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой ОВА заявили, что часть автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя уже отправилась в сторону Запорожья по определенному Россией маршруту. В то же время Ирина Верещук рассказала о проблемах в эвакуации людей.