Главный дипломат ЕС признал Россию стороной конфликта на Донбассе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия является стороной вооруженного конфликта на Донбассе. Он подчеркнул, что любые переговоры относительно Украины должны проходить только при участии представителей официального Киева.

Дипломат обратил внимание на то, что после визита на восток Украины лично убедился, насколько серьезно война повлияла на жизни тысяч людей и как разрушила их судьбы. Его слова цитирует eeas.europa.eu.

"Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается. Наша главная цель – заставить Россию пойти на деэскалацию напряжения", – подчеркнул Боррель.

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Он отметил, что диалог между сторонами является крайне необходимым, как и дальнейшая поддержка суверенитета нашего государства. "Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену для России", – резюмировал дипломат.

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