Украине не стоит ждать хороших новостей? Блинкен озвучил прогноз по переговорам с Россией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва во время переговоров с Россией, которые начнутся 10 января в Женеве. Все же Вашингтон надеется найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

Об этом сообщают агенство Reuters и ABCnews. Блинкен подчеркнул, что трудно расчитывать на какой-либо прогресс, когда РФ приставила пистолет к голове Украины со 100 тысячами военных у ее границ.

"Я не думаю, что мы увидим какие-либо прорывы. Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", – сказал чиновник и выразил надежду, что будущий саммит предотвратит перспективу нового вторжения.

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Условиями для достижения "реального прогресса" Блинкен назвал деэскалацию и устранение всех опасений с обеих сторон.

"США предложили РФ два пути. Одни из них – дипломатический, другой – в виде сдерживания и масштабных последствий для России, если она продолжит агрессию против Украины... И мы собираемся проверить, по какому пути пойдет президент Путин на этой неделе", – подчеркнул госсекретарь.

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