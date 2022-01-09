Украине не стоит ждать хороших новостей? Блинкен озвучил прогноз по переговорам с Россией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва во время переговоров с Россией, которые начнутся 10 января в Женеве. Все же Вашингтон надеется найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.
Об этом сообщают агенство Reuters и ABCnews. Блинкен подчеркнул, что трудно расчитывать на какой-либо прогресс, когда РФ приставила пистолет к голове Украины со 100 тысячами военных у ее границ.
"Я не думаю, что мы увидим какие-либо прорывы. Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", – сказал чиновник и выразил надежду, что будущий саммит предотвратит перспективу нового вторжения.
Условиями для достижения "реального прогресса" Блинкен назвал деэскалацию и устранение всех опасений с обеих сторон.
"США предложили РФ два пути. Одни из них – дипломатический, другой – в виде сдерживания и масштабных последствий для России, если она продолжит агрессию против Украины... И мы собираемся проверить, по какому пути пойдет президент Путин на этой неделе", – подчеркнул госсекретарь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины не исключается. Об этом свидетельствует наращивание Россией военного потенциала и угрожающая риторика Москвы.
Издание The New York Times сообщило, что российские войска на данный момент окружают Украину сразу с трех сторон. Была опубликована карта расположения сил агрессора.
В НАТО не верят, что РФ на самом деле хочет проводить предметные переговоры и искать способы деэскалации. В то же время в Альянсе надеются, что в конечном итоге Москва все же выберет путь дипломатии и мирного решения проблем.
Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль "разочарован" сигналами США перед предстоящими переговорами по Украине и "гарантиям безопасности". Для России сценарий переговоров ожидаемый, и Москва "не планирует идти на уступки под давлением США".