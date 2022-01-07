Россия может пойти на провокации, чтобы напасть на Украину, – Блинкен
В Госдепартаменте США опасаются возможных провокаций со стороны России возле украинских границ. На такой шаг Москва может пойти, чтобы оправдать агрессию против Украины.
Об этом 7 января заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его брифинг транслировался на YouTube-канале Госдепа.
"Не стоит удивляться, если Россия устроит провокацию и попытается ее использовать для оправдания военной интервенции, надеясь, что будет уже поздно, когда мир поймет, в чем подвох", – сказал Блинкен.
Госсекретарь надеется, что дипломатическим путем удастся удержать Россию от продолжения агрессии в Украине.
Он добавил, что действия Кремля несут угрозу всему миру.
При этом Блинкен признал, что стратегия РФ состоит в том, чтобы завести переговоры в тупик: поставить невыполнимые требования.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил вероятности нового военного конфликта в Европе из-за действий России в Украине. Он предостерег Москву от дальнейшей агрессии.