Россия может пойти на провокации, чтобы напасть на Украину, – Блинкен

В Госдепартаменте США опасаются возможных провокаций со стороны России возле украинских границ. На такой шаг Москва может пойти, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Об этом 7 января заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его брифинг транслировался на YouTube-канале Госдепа.

"Не стоит удивляться, если Россия устроит провокацию и попытается ее использовать для оправдания военной интервенции, надеясь, что будет уже поздно, когда мир поймет, в чем подвох", – сказал Блинкен.

Госсекретарь надеется, что дипломатическим путем удастся удержать Россию от продолжения агрессии в Украине.

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Он добавил, что действия Кремля несут угрозу всему миру.

При этом Блинкен признал, что стратегия РФ состоит в том, чтобы завести переговоры в тупик: поставить невыполнимые требования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил вероятности нового военного конфликта в Европе из-за действий России в Украине. Он предостерег Москву от дальнейшей агрессии.