Боррель – о визите на Донбасс: своими глазами увидел последствия агрессии РФ против Украины

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 января посетил украинский Донбасс. После поездки он отметил, что стал очевидцем последствий агрессии России против Украины.

Впечатлениями дипломат поделился в своем Twitter. А также выложил снимки, среди прочего сделанные возле контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) вблизи линии разграничения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Смог своими глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", – написал Боррель.

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Он подчеркнул, что дальнейшая военная агрессия Российской Федерации на украинских границах будет иметь для нее огромные последствия.

По его словам, Кремль должен снизить уровень эскалации и полностью выполнять Минские договоренности.

Напомним, что визит верховного представителя ЕС в Украину стал уже третьим и в этот раз длился с 4 по 6 января. Боррель отметил, что совершить такую поездку его побудила эскалация со стороны РФ на украинских границах. Таким образом он решил продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боррель говорил, что для сдерживания агрессии РФ против Украины недостаточно одних только заявлений. По его словам, в такой ситуации можно надеяться на лучшее, однако готовиться нужно к худшему.