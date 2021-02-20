В Кремле нашли "подтекст" в санкциях против Медведчука

Санкции против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Кремле связывают с возможным силовым освобождением Донбасса.

Такую позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это очень тревожная информация, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию в Украине", – цитирует его УНИАН.

По словам Пескова, Москва обеспокоена тем, что такая тенденция якобы может привести к решению проблемы Донбасса "силовыми методами".

При этом отвечая на вопрос, видят ли власти России в связи с этим "след" США в такой ситуации, пресс-секретарь Путина обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы не скрывают "намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании наступательного военного потенциала" и "накачивают оборонный потенциал Украины".

А на вопрос УНИАН о том, можно ли установить источник поставок вооружения на оккупированный Донбасс, так как Путин ранее уже заявлял, что это делают страны, которые "симпатизируют" оккупированному региону, Песков заявил: "Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Очевидно, конечно, если есть спрос для самообороны – предложения всегда находятся".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля во время заседания СНБО было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Такие меры связаны с расследованием СБУ по статье "Финансирование терроризма".