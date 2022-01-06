Глава МИД Германии – о поставках оружия Украине: у нас другая позиция, чем у США

Министр иностранных дел Германии Аннален Бербок заверила, что ее страна, как и США, стоит на стороне Украины перед лицом военной угрозы от России. В то же время взгляды Берлина и Вашингтона относительно поставки нашему государству оружия расходятся.

Об этом немецкий дипломат заявила на пресс-конференции 5 января после встречи с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном. Она подчеркнула, что ситуация вокруг Украины должна решиться дипломатическим путем и такое понимание нужно донести РФ.

"У нас есть своя, отличающаяся от США, позиция по поводу поставки оружия в Украину", – коротко сказала Бербок.

Вместе с тем глава немецкого МИД подчеркнула, что с 2014 года ее страна помогла возвести в Украине военный госпиталь, а еще предоставляла медицинскую технику и материалы. Также, по ее словам, немало раненных на Донбассе украинских защитников лечатся в клиниках Бундесвера (вооруженных сил Федеративной Республики Германия).

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Говоря о возможных санкциях, Бербок отметила: учитывая ситуацию на украинско-российской границе, четко было указано, что дальнейшая военная эскалация и нарушение суверенитета Украины спровоцирует "огромные экономические последствия и затронет финансовый сектор".

Дипломат заверила, что трансатлантические партнеры тесно координируют позиции по этому вопросу. В этом контексте она упомянула общую немецко-американскую декларацию (от июля 2021 года), в которой оба государства указали на необходимость наличия эффективных средств ответа, если Российская Федерация "использует энергию как оружие". Новое федеральное правительство, отметила министр, полностью соглашается с этим, что записано в его коалиционном соглашении. Хотя прямого ответа на то, будет ли остановлен проект "Северный поток-2" в случае агрессии, политик, которая до вступления в должность открыто его критиковала, не дала.

Бербок лишь подчеркнула, что "деструктивные действия России будут иметь высокую цену", новая агрессия против Украины спровоцирует для РФ строгие последствия, и в Кремле "должны быть сознательными по этому поводу".

"Единственная возможность выхода из спирали эскалации – диалог, альтернативы которому нет. В Германии делают все возможное для предотвращения новой агрессии и нарушения международного права. В Берлине рады, что Россия согласилась начать диалог", – добавила Бербок, фактически став на защиту планов канцлера Олафа Шольца вступить в прямой диалог с главой РФ Владимиром Путиным как можно скорее.

Напомним: ранее Анналена Бербок выразила убеждение, что поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта на фоне угроз со стороны России и якобы не принесут нашей стране дополнительной безопасности. Она говорила, что задача ЕС – как можно скорее добиться от сторон проведения переговоров в формате РФ-НАТО и "нормандском".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии заявила, мол, сила альянса Европы и США не измеряется ракетами и танками. Зато, считает Бербок, его мощь заключается в объединении для защиты и отстаивания общих ценностей.