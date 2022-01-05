В МИД Германии заявили о "решающей фазе" переговоров с Россией из-за эскалации вокруг Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за диалог с Россией относительно Украины. По ее словам, он необходим для преодоления военной эскалации.

Соответствующее заявление чиновница сделала 5 января перед вылетом в США, сообщает ТАСС. По ее словам, общий посыл европейцев и правительства США к РФ состоит в том, что действия страны-агрессора "имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог".

Бербок отметила, что на данный момент начинается решающая фаза переговоров на разных уровнях. При этом глава немецкого МИДа "самым сильным союзником европейцев" назвала США, подчеркнув, что сила НАТО измеряется не оружием, а совместными действиями стран, когда это особенно важно.

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В Вашингтоне Бербок проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, ранее США пообещали содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов. В частности, речь идет об атомной энергетике и усилении энергетической безопасности.

Также еще 1 января 24 бывших чиновника в сфере нацбезопасности и эксперта США по РФ призвали американские власти обнародовать план мер, подготовленный на случай нового акта агрессии против Украины.

Бывшие чиновники подчеркнули, что план таких санкций необходимо сообщить РФ сейчас, чтобы Москва получила "четкое представление о масштабах экономического удара", который ей грозит.

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