Геращенко о санкциях против Януковича и Ко: это положит конец их бизнесу в Украине

Новые санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против беглого экс-президента Виктора Януковича и бывших топ-чиновников из его окружения смогут положить конец их бизнесам в Украине, которые до сих пор продолжают функционировать.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что есть вероятность того, что их бизнесы продолжают зарабатывать деньги в Украине.

"Если сказано, что такое решение, то хорошо. Хотя Янукович и Азаров находятся на территории России, есть определенные предостережения, что целый ряд их бизнесов и доверенных лиц продолжают работать в Украине, зарабатывать деньги", – пояснил Геращенко.

Он отметил, что "раньше все эти структуры хорошо работали, но при президенте Зеленском они работать не будут".

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО ввести экономические санкции против Януковича и ряда других высокопоставленных из его окружения.

В частности под санкции попали: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бабков, Валерий Грицай, Константин Затурин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Щербицкий, Ольга Чечелимова, Виктор Янукович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.