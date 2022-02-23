Генсек ООН о 'признании' Россией 'Л/ДНР': это смертельный удар по Минским соглашениям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией "независимости" "Л/ДНР" – это "смертельный удар" по Минским соглашениям, которые были одобрены Совбезом ООН. Он выразил глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг нашей страны.

Об этом Гутерриш сказал во время общения с прессой, сообщили на сайте ООН. Он подчеркнул, что решение России насчет псевдореспублик нарушает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

"Мы стоим перед моментом, который, как я искренне надеялся, не наступит...Меня особенно беспокоит безопасность и благополучие всех тех, кто уже пострадал от стольких смертей и разрушений", – сказал политик.

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Генсек ООН добавил, что его также беспокоит то, как Россия извратила саму концепцию поддержания мира.

Он призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе, восстановлению законности и подчеркнул, что нужно вернуться на путь диалога и переговоров.

"Мы должны сплотиться и вместе встретить этот вызов во имя мира и спасения народа Украины и других стран от бедствий войны. Я полностью привержен всем усилиям по урегулированию этого кризиса без дальнейшего кровопролития", – подчеркнул Гутерриш.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик и Госдума РФ.

А уже 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы президента России о "признании" "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Совет Федерации России дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Фактически это подготовка к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.

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