Фанат Лукашенко Шевченко вызвался стать переговорщиком от Украины с Путиным: ему ответили

Народный депутат Украины Евгений Шевченко, известный симпатией к Владимиру Путину и Александру Лукашенко, заявил, что готов выступить переговорщиком от Украины с российским президентом. Он обратился к украинской власти с просьбой дать ему такие полномочия.

Скандальной высказывание нардепа прозвучало в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 11 февраля. Шевченко сказал, что готов сначала поехать к Лукашенко, а потом вместе с ним отправиться на переговоры к Путину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он заявил, что нелегитимный президент Беларуси якобы никого из украинских политиков, кроме него, слушать не будет.

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"Владимир Зеленский, Андрей Ермак, люди, которые ведут ключевую роль в отношениях с Россией, дайте Шевченко, народному депутату, полномочия. Я готов ехать к Лукашенко. Никого больше, кроме меня, из политиков он слушать не будет. А потом мы поедем к Путину и попробуем решить вопрос без них", – сказал он.

Гости студии отреагировали на такое высказывание украинского политика. Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман попросил Шевченко ехать в Минск и не возвращаться.

Политик отметил, что после событий 2020 года, выборов президента и массовых митингов, независимой Беларуси больше нет. Он также напомнил, что Беларусь и Россия подписали общую военную доктрину, определяющую, что у Беларуси больше нет Вооруженных сил. Все управление ВС страны, как сказал политик, будет осуществляться генеральным штабом РФ.

"Поэтому езжайте и не возвращайтесь", – сказал Гройсман.

Напомним, что Евгений Шевченко угодил в настоящий скандал, когда поехал в Минск для личной встречи с тамошним диктатором уже после массовых протестов и жестоких избиений митингующих против фальсификации результатов выборов. Украинский нардеп выразил свое восхищение "мужеством и позицией" Лукашенко, сумевшего сохранить власть, несмотря на колоссальное давление и кризис внутри страны.

Кроме того, Шевченко высоко оценил статью президента РФ Владимира Путина об Украине. Он назвал ее "очень сильной и смысловой".

После вояжа к непризнанному лидеру Беларуси Александру Лукашенко и ряда скандальных заявлений Шевченко выгнали из фракции "Слуги народа" 24 мая. Сам нардеп радостно прокомментировал такое решение и даже поблагодарил коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко заявил, что якобы подозревается в государственной измене. Однако спикер СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что следователи не начинали уголовные производства касательно него по ст. 111 УК Украины.