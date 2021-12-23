СБУ начала расследование против нардепа Шевченко: фаната Лукашенко подозревают в госизмене

Народный депутат Евгений Шевченко, который был исключен из состава фракции "Слуга народа", подозревается в государственной измене. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении скандального парламентария по ст. 111 УК.

Об этом сам нардеп написал у себя в Telegram-канале. Шевченко убежден, что таким образом действующая украинская власть продолжает бороться с потенциальными конкурентами на политической арене.

"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли?" – заметил он, намекая на резонансные подозрения своим коллегам по парламенту, которые также убеждены в политической расправе над ними.

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Шевченко добавил, что СБУ якобы "шьет" ему создание так называемого русского мира в Украине. К этому относится его необоснованно крепкая привязанность к самопровозглашенному президенту Беларуси Аленсандру Лукашенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Евгений Шевченко угодил в настоящий скандал, когда поехал в Минск для личной встречи с тамошним диктатором уже после массовых протестов и жестоких избиений митингующих против фальсификации результатов выборов. На ней украинский нардеп выразил свое восхищение "мужеством и позицией" Лукашенко, сумевшего сохранить власть, несмотря на колоссальное давление и кризис внутри страны.