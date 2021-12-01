Ермак анонсировал переговоры Зеленского с Байденом: с американцами у нас контакты на очень высоком уровне

Представители Украины и США проведут телефонные переговоры до и после разговора американского президента Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным. Предварительно, Байден свяжется с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, контакты с американцами сейчас находятся на очень высоком уровне и происходят практически каждые несколько дней.

"К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена и Путина. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины", – рассказал Ермак.

На вопрос, когда именно состоится такой разговор, – до или после разговора с Путиным, он ответил, что "и до, и после".

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"Точно будет один разговор с президентом, а может быть и два", – добавил глава ОП.

Он уточнил, что, возможно, до разговора с Путиным будет разговор с государственным секретарем США, а после – с президентом.

Напомним, первые переговоры Байдена и Путина состоялись летом 2021 года в центре Швейцарии – в женевском особняке Ла Гранж. Тема Украины затрагивалась во время встречи, но не детально.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Байден заявил, что намерен поговорить и с Зеленским, и с Путиным. Других деталей возможных переговоров американский президент не назвал. То, когда они могут произойти, также пока неизвестно.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что пока что нет информации о запланированной встрече Байдена и Путина.

А пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что перспективы встречи Путина с Зеленским не просматриваются.

Ранее стало известно, что администрация Байдена пытается отговорить Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

Среди мер – запрет на использование карт Visa и Mastercard и ограничение посещения стран Европейского Союза для фигурантов.