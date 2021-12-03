Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине: хозяин Кремля пожаловался на применение Bayraktar

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 3 декабря телефонные переговоры. Среди прочих вопросов они затронули тему Украины.

Во время беседы лидер страны-агрессора РФ пожаловался, что Вооруженные силы Украины применяли беспилотник Bayraktar на Донбассе. Эту часть разговора опубликовали на сайте Кремля.

Так, Путин заявил о якобы "деструктивной линии Киева, направленной на срыв Минских соглашений".

"Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", – сказано в заявлении российского президента.

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Напомним, что в октябре украинские военные впервые применили в бою беспилотник Bayraktar. Он уничтожил тогда две российские гаубицы, из которых оккупанты обстреливали позиции ВСУ.

Касательно Минских договоренностей, то 2 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно заявил, что их нарушает именно Россия, а не Украина.

С турецкой стороны детали разговора касательно Украины не озвучили. Как передает "Анадолу", стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.

В то же время отмечается, что переговоры касались и стабильности между Азербайджаном и Армением. В частности, речь идет о договоренностях по делимитации и демаркации границы, о котором они договорились 26 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган выступил с заявлением о готовности стать посредником между Украиной и Россией в вопросе мирного урегулирования. Однако в МИД России сказали, что об этом "не может быть и речи".