Азербайджан и Армения договорились о делимитации границы. Фото и видео

Азербайджан и Армения достигли договоренностей насчет создания двустороненй комиссии по делимитации границы между государствами. Посредником выступила Россия.

Об этом говорится в заявлении руководства трех стран Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина. Полный текст опубликован на сайте азербайджанского президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В обнародованном заявлении уточняется, что стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении. Также они договорились создать до конца года механизмы демаркации делимитации границы.

Кроме того, Путин, Алиев и Пашинян также подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.

Россию в консультативных целях намерены привлекать по запросу сторон.

Напомним, что ранее в ноябре Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня после нового обострения конфликта между странами.

Подробнее о том, чей Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в нашем материале. В чем суть конфликта между странами можно узнать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах обострился и привел к гибели около 6 тысяч человек. К концу года страны договорились о перемирии и подписали соответствующее заявление.