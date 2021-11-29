Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Екатерина Белоброва
Мир
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Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Киевом и Москвой, чтобы привести отношения двух враждующих столиц к мирному урегулированию. Турецкий президент считает, что в региональной стабильности заинтересованы не только участницы конфликта, но и все страны, расположенные по соседству.

Такой комментарий он дал изданию NTV, возвращаясь на родину после визита в Туркмению. Несколько раз политик указал на важность мира и своего содействия, чтобы достичь этой цели.

"Нам нужен мир в регионе... Для этого я готов проводить переговоры, как с украинской стороной, так и с президентом России. Посредничество необходимо, и я готов в этом участвовать, потому что это важно и для экономики, и политической, и социальной положений в Турции", – подчеркнул Эрдоган.

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Отметим, что турецкий лидер с самого начала оккупации Крыма Россией придерживался позиции открытого непризнания силовых методов Кремля и по-прежнему называет полуостров украинским. В свою очередь Россия считает, что Эрдоган таким образом покушается на территориальную целостность Федерации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указал, что скопление военной техники России на линии разграничения на Донбассе не несет целью новую эскалацию или запугивание Киева очередным витком войны.

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