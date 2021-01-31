Дубинский призвал отчитаться "слуг", которые голосуют за его исключение из фракции. Документ
Народный депутат Александр Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции "Слуга народа".
Как написал он в Facebook, соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции через электронную почту и систему СЕДО.
"Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", – отметил он.
В письме Дубинский просит нардепов сообщить до 16:00 1 февраля свою позицию относительно исключения его из фракции, а также в случае голосования за исключение, о конкретном основании принятия такого решения.
"В случае отсутствия от Вас ответа к определенному выше времени, я буду учитывать это как факт выражения Вами позиции за мое исключение из фракции. Результаты поименного голосования будут обнародованы мной и доведены до избирателей", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на заседания фракции СН 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из ее состава.
Нардеп отказался, обвинив окружение главы государства в том, что его вводят в ловушку.
По предварительным данным, в ходе анонимного голосования 57% "слуг" (из 100 человек) выступили за исключение Дубинского.
Сам нардеп возмутился, что для этого использовали приложение "Фракция в смартфоне", которое "никто никогда до этого не устанавливал". Это он назвал "абсолютно иезуитской историей".
30 января бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что за исключение Дубинского из фракции собрано более 180 подписей.