Дубинский призвал отчитаться "слуг", которые голосуют за его исключение из фракции. Документ

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Дубинского хотят исключить из фракции СН

Народный депутат Александр Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции "Слуга народа".

Как написал он в Facebook, соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции через электронную почту и систему СЕДО.

"Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", – отметил он.

В письме Дубинский просит нардепов сообщить до 16:00 1 февраля свою позицию относительно исключения его из фракции, а также в случае голосования за исключение, о конкретном основании принятия такого решения.

"В случае отсутствия от Вас ответа к определенному выше времени, я буду учитывать это как факт выражения Вами позиции за мое исключение из фракции. Результаты поименного голосования будут обнародованы мной и доведены до избирателей", – добавил он.

Facebook Александра Дубинского
Скрин Facebook

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УкраинаПартия Слуга народаАлександр Дубинский