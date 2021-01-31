Дубинский призвал отчитаться "слуг", которые голосуют за его исключение из фракции. Документ

Народный депутат Александр Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции "Слуга народа".

Как написал он в Facebook, соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции через электронную почту и систему СЕДО.

"Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", – отметил он.

В письме Дубинский просит нардепов сообщить до 16:00 1 февраля свою позицию относительно исключения его из фракции, а также в случае голосования за исключение, о конкретном основании принятия такого решения.

"В случае отсутствия от Вас ответа к определенному выше времени, я буду учитывать это как факт выражения Вами позиции за мое исключение из фракции. Результаты поименного голосования будут обнародованы мной и доведены до избирателей", – добавил он.

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