Довыборы в Раду: на Прикарпатье стянули силовиков и продолжили подсчет голосов. Видео

В Надворную на Ивано-Франковщине, где в 87-м округе уже четвертые сутки не могли подсчитать результаты промежуточных выборов депутатов в Раду, стянули силовиков СБУ. Вскоре Центральная избирательная комиссия продолжила обработку протоколов.

Авто с представителями силовых органов начали прибывать в город с самого утра 1 апреля. Это на камеры сняли местные жители, видео появилось в Telegram-канале "Типовая Надворная" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видна колонна автомобилей силовиков, а затем и их самих в полном обмундировании и, вероятно, с оружием.

"Для чего столько силовиков, если "честные выборы"?", "Страшно становится, для чего столько силовиков", – делятся переживаниями местные жители в сети.

Силовиков стянули в Надворную

Портал "Галичина" сообщил, что за прошедшие сутки Окружная избирательная комиссия округа №87 не могла начать работу, поскольку из 18 членов ОИК присутствовали только девять, чего недостаточно для проведения заседания.

Члены УИК под зданием ОИК третью перед тем сутки ждали возможности сдать избирательную документацию.

Колонна авто силовиков в Надворной

Ночью 30 марта заявлялось даже, что дом культуры "Нефтяник" по улице Шептицкого, где заседала комиссия, якобы заминировали. В тот же день, из-за того, что Центральная избирательная комиссия притормозила подсчет голосов, "Слуга народа" отправила депутатский десант на Прикарпатье. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк. В пресс-службе президентской партии целью визита назвали "выяснение ситуации с подсчетом голосов". При этом кандидат в нардепы от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявил, что "слуги" пытаются "исказить результаты голосования".

Утром 1 апреля ЦИК продолжила обрабатывать протоколы – на 07:30 уже 71,79%. Согласно предварительным результатам, за Василия Вирастюка от "Слуги народа" свой голос отдали 11 135 избирателей (31,30%). На второе место вырвался самовыдвиженец Александр Шевченко, у него 10 257 голосов, что составляет 28,83%. Далее идет кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, который получил 10 247 голосов (28,80%).

cvk.gov.ua

cvk.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.