В ЦИК назвали победителя на довыборах в Раду на Донетчине

Мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации "референдума ДНР" в 2018 году, победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе на Донетчине как кандидат от партии "Порядок".

По данным обработки 100% протоколов, ему отдали свои голоса 19 949 избирателей (65,46%). Данные опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии, примечательно, что результаты подвели к обеду следующего после голосования дня, 29 марта.

Второе место на довыборах в Раду в Донецкой области занял Валентин Рыбин, который шел от "Партии Шария", – 3963 голоса (13%).

Детский хирург, которая была фигуранткой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлия Кузьменко от партии "Европейская солидарность" получила 2039 голосов (6,69%).

Напомним: 28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений, в частности в 50-м округе в Донецкой области.

Вечером в тот же день были опубликованы данные экзит-пола местного телеканала "Орбита", по которым Аксенова назвали победителем на довыборах в Раду. Отмечалось, что он получил 65,5% голосов.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский рассказал, что Андрей Аксенов в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции. По его словам, мужчина организовывал "референдум" в поселке Новодонецкое, где тогда был сельским головой, также он имеет паспорт гражданина РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине, где голосование тоже произошло 28 марта, предварительно лидировал стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа".