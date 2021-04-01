Довибори в Раду: на Прикарпаття стягнули силовиків і продовжили підрахунок голосів. Відео

До Надвірної на Івано-Франківщину, де у 87-му окрузі вже четверту добу не могли підрахувати результати проміжних виборів депутатів у Раду, стягнули силовиків СБУ. Згодом Центральна виборча комісія продовжила опрацювання протоколів.

Авто із представниками правоохоронних і силових органів почали прибувати у місто з самого ранку 1 квітня. Це на камери зняли місцеві мешканці, відео з’явилося у Telegram-каналі "Типова Надвірна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах помітна колона автомобілів силовиків, а згодом і їх самих у повному обмундируванні і, ймовірно, зі зброєю.

"Для чого стільки силовиків, якщо "чесні вибори"?", "Аж страшно стає, для чого стільки силовиків", – діляться переживаннями місцеві мешканці в мережі.

Силовиків стягнули до Надвірної

Портал "Галичина" повідомив, що минулої доби Окружна виборча комісія округу №87 не могла розпочати роботу, оскільки із 18 членів ОВК присутні були тільки дев’ять, чого недостатньо для проведення засідання.

Члени ДВК під будівлею ОВК третю перед тим добу чекали можливості здати виборчу документацію.

Колона авто силовиків у Надвірній

Вночі 30 березня заявлялося навіть, що будинок культури "Нафтовик" по вулиці Шептицького, де засідала комісія, нібито замінували. Того ж дня, через те, що Центральна виборча комісія пригальмувала підрахунок голосів,"Слуга народу" відправила депутатський десант на Прикарпаття. Там попередньо лідирував їхній кандидат – стронгмен Василь Вірастюк. У пресслужбі президентської партії метою візиту назвали "з'ясування ситуації з підрахунком голосів". Водночас кандидат у нардепи від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що "слуги" намагаються "спотворити результати голосування".

Зранку 1 квітня ЦВК продовжила опрацьовувати протоколи – на 07:30 уже 71,79%. Згідно з попередніми результатами, за Василя Вірастюка від "Слуги народу" свій голос віддали 11 135 виборців (31,30%). На друге місце вирвався самовисуванець Олександр Шевченко, у нього 10 257 голосів, що становить 28,83%. Далі йде кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який отримав 10 247 голосів (28,80%).

cvk.gov.ua

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