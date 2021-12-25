Данилов о военной угрозе РФ: риска вторжения нет, но Путин не оставил планы уничтожить Украину

На сегодня серьезного риска неминуемого вторжения войск России в Украину нет, однако лидер страны-агрессора Владимир Путин не оставил планы разрушить нашу страну. Разговоры об эскалации могут посеять панику и дестабилизировать ситуацию в Украине, что на руку российскому президенту.

Об этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию AFP. При этом он выразил уверенность, что Путину не удастся разрушить Украину.

"Наши граждане будут защищать нашу страну", – сказал он, добавив, что и армия, и гражданское население сформируют широкое национальное движение сопротивления в случае нападения РФ.

Также Секретарь СНБО рассказал, что украинские официальные лица призвали Запад предоставить поддержку Украине – больше военной помощи и ряд превентивных санкций против РФ.

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"Обеспечение нас оборонительным оружием – вопрос номер один. Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?" – сказал Данилов.

При этом он предостерег Запад от решения судьбы Украины без Киева.

"Каким бы ни был исход этих переговоров, "он не будет работать, если его не примут украинцы", – сказал Секретарь СНБО.

Напомним, ранее американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.

По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина из того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российский танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.

В свою очередь Данилов заявил, что в ситуации с угрозой российской агрессии Украина должна прежде всегорассчитывать на собственные силы, поскольку каждая страна имеет свое видение этого конфликта. В то же время наше государство должно "держать оружие смазанным", хотя лучше им не пользоваться.

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