Данилов о военной угрозе РФ: риска вторжения нет, но Путин не оставил планы уничтожить Украину
На сегодня серьезного риска неминуемого вторжения войск России в Украину нет, однако лидер страны-агрессора Владимир Путин не оставил планы разрушить нашу страну. Разговоры об эскалации могут посеять панику и дестабилизировать ситуацию в Украине, что на руку российскому президенту.
Об этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию AFP. При этом он выразил уверенность, что Путину не удастся разрушить Украину.
"Наши граждане будут защищать нашу страну", – сказал он, добавив, что и армия, и гражданское население сформируют широкое национальное движение сопротивления в случае нападения РФ.
Также Секретарь СНБО рассказал, что украинские официальные лица призвали Запад предоставить поддержку Украине – больше военной помощи и ряд превентивных санкций против РФ.
"Обеспечение нас оборонительным оружием – вопрос номер один. Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?" – сказал Данилов.
При этом он предостерег Запад от решения судьбы Украины без Киева.
"Каким бы ни был исход этих переговоров, "он не будет работать, если его не примут украинцы", – сказал Секретарь СНБО.
Напомним, ранее американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.
По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина из того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российский танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.
В свою очередь Данилов заявил, что в ситуации с угрозой российской агрессии Украина должна прежде всегорассчитывать на собственные силы, поскольку каждая страна имеет свое видение этого конфликта. В то же время наше государство должно "держать оружие смазанным", хотя лучше им не пользоваться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на брифинге 22 декабря Данилов рассказал, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч российских военных. Кроме того, еще более 143 тысяч – за 400 км.
Также Секретарь СНБО заверил, что Украина готова дать отпор стране-агрессору России в случае новой атаки. По его словам, оружия у Вооруженных сил и обычных граждан для этого хватит