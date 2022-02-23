Штурмовая рота ДУК 'Правый Сектор' объявила мобилизацию из-за эскалации на Донбассе: мы будем на острие борьбы

Штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" объявила мобилизацию из-за обострения на Донбассе. Причиной такого решения назвали признание Россией "независимости" "Л/ДНР" и официальный ввод российских войск на территорию Украины.

Об этом сообщили на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" в Facebook. Там отметили, что сейчас высока вероятность начала полномасштабных боевых действий со стороны российской армии.

В связи с этим в ряды "Правого сектора" приглашают всех мотивированных к защите Украины граждан, которым уже есть 21 год. Отмечается, что военная или медицинская подготовка и хорошее физическое состояние станут преимуществами.

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"Наше подразделение уже 8 лет защищает украинскую независимость от посягательств оккупантов. В случае начала полномасштабного вторжения мы, как и всегда, будем на острие борьбы", – говорится в сообщении.

В "ПС" также обратились и к людям, которые не могут лично принять участие в боевых действиях, однако хотят помочь украинским защитникам. Все контакты насчет мобилизации и реквизиты для поддержки добровольцев доступны по ссылке.

Украинцам также напомнили, что нельзя фотографировать или снимать и распространять информацию о передвижении украинских войск и техники. А если вы стали свидетелем таких действий, обязательно скажите, что это недопустимо и обратитесь в правоохранительные органы.

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