Штурмовая рота ДУК "Правый Сектор" объявила мобилизацию из-за эскалации на Донбассе: мы будем на острие борьбы
Штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" объявила мобилизацию из-за обострения на Донбассе. Причиной такого решения назвали признание Россией "независимости" "Л/ДНР" и официальный ввод российских войск на территорию Украины.
Об этом сообщили на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" в Facebook. Там отметили, что сейчас высока вероятность начала полномасштабных боевых действий со стороны российской армии.
В связи с этим в ряды "Правого сектора" приглашают всех мотивированных к защите Украины граждан, которым уже есть 21 год. Отмечается, что военная или медицинская подготовка и хорошее физическое состояние станут преимуществами.
"Наше подразделение уже 8 лет защищает украинскую независимость от посягательств оккупантов. В случае начала полномасштабного вторжения мы, как и всегда, будем на острие борьбы", – говорится в сообщении.
В "ПС" также обратились и к людям, которые не могут лично принять участие в боевых действиях, однако хотят помочь украинским защитникам. Все контакты насчет мобилизации и реквизиты для поддержки добровольцев доступны по ссылке.
Украинцам также напомнили, что нельзя фотографировать или снимать и распространять информацию о передвижении украинских войск и техники. А если вы стали свидетелем таких действий, обязательно скажите, что это недопустимо и обратитесь в правоохранительные органы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Фактически это подготовка к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале призыва резервистов в особый период. На военную службу призовут граждан, зачисленных в военный оперативный резерв.