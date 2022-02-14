Резников оценил условия для введения в Украине военного положения

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что оснований для введения военного положения нет. Такой шаг может быть предпринят в случае полномасштабного вторжения.

Об этом глава ведомства заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 14 февраля. Также он подчеркнул, что указанный режим не собираются применять только ради регулирования СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может", – сказал глава Минобороны.

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По мнению Резникова, полномасштабное вторжение маловероятно. Говоря о возможной атаки с севера, министр обратил внимание, что протяженность украинско-белорусской границы составляет около 1 тысячи километров, из которых около 750 км – болота и сложный рельеф. К тому же, добавил он, до Киева еще нужно дойти.

"Наша система построена таким образом, что мы готовы к отпору и до столицы просто никто не дойдет. Я уже не говорю о способности 4-миллионного Киева себя защищать. Когда кто-то говорит, что он будет захвачен или падет за пару суток – это чепуха", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем обращении также заявил, что власти знают обо всех угрозах и готовы им противостоять.