Что мешает Германии занять четкую позицию по войне Украины с РФ: Politico указало на проблему

Канцлеру Германии Олафу Шольцу мешает занять четкую позицию по поставка оружия Украине внутренняя политика. В двух из трех партий немецкого парламента такой вопрос вызвал серьезные разногласия.

Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что несколько недель ушло только на то, чтобы политики договорились соблюдать договоренности между Вашингтоном и Берлином о "Северном потоке-2".

"Новое правительство состоит из трех партий, две из которых – левоцентристские социал-демократы Шольца (СДПГ) и "зеленые" министра иностранных дел Анналены Бербок – сталкиваются с внутренними разногласиями касательно поддержки Украины", – сказано в статье.

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Издание уточняет, что разногласия особенно сильны внутри СДПГ. Так, несколько политиков из этой партии, среди которых министр обороны Кристина Ламбрехт, выступали против применения санкций в отношении "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения РФ. Напомним, что Ламбрехт также высказывалась против поставок оружия.

По словам бывшего советника Ангелы Меркель по внешней политике и политике безопасности Кристофа Хойсгена, визит Шольца в Вашингтон станет проверкой для Германии. Он отметил, что Берлин должен понять: ему самому следует сделать многое для обеспечения безопасности Европы и не надеяться, что это постоянно будут делать американцы.

Хойсген призвал новое правительство пересмотреть свое отношении к поставкам оружия.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что получил письмо от Германии. В нем говорится, что страна передаст Киеву 5000 шлемов.

Глава оборонного ведомства поблагодарил за это, но также выразил надежду, что Берлин пересмотрит свое решение и разблокирует поставки вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц в интервью американской прессе сказал, что Германия вместе с союзниками готова предпринять все необходимые шаги для остановки российского газопровода. В то же время он объяснил отказ от поставок оружия Украине.