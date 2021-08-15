Члены Конгресса США намерены встретиться с Зеленским: что хотят обсудить

Члены американского Конгресса ждут визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который запланирован на конец августа. Они намерены выразить поддержку, которая, уверены, повлияет на ход его разговора с лидером страны Джо Байденом.

В этом заверил Борис Пинкус – глава окружного отделения американской Республиканской партии в 45 округе Ассамблеи штата Нью-Йорк. Комментарием он поделился в эфире канала "Украина 24".

Республиканец напомнил о колоссальном давлении на американского лидера, которое стало более сильным после его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики, как известно, договорились о снятии Штатами санкционных ограничений с корпораций, поддерживающих реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2".

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"Чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление оказывается на Байдена", – уточнил Пинкус.

По его словам, украинцы даже не представляют, насколько "американская общественность активна в поддержке Украине". Поэтому, уточнил он, несмотря на то, что большинство конгрессменов сейчас находятся в отпусках, многие из них выразили готовность встретиться с украинским лидером, независимо от места такой встречи.

Пинкус подчеркнул, что члены Конгресса хотят выразить Зеленскому поддержку, которая непременно скажется на переговорах с Байденом. Акцент будет делаться на необходимости экономической и военной помощи со стороны США.

"Ведь это вопрос о нерушимости границ Украины с возвращением Крыма и восстановлением Донбасса, который не подлежит обсуждению. Это звучит везде. Снизу доверху, Америка будет придерживаться этого. Особенно приятно, что хайтек-компании, Силиконовая долина готовы вложить максимально, чтобы сдвинуть Украину с мертвой точки", – подчеркнул он.

Напомним: экс-посол Украины в США Валерий Чалый выразил убеждение, что украинской стороне во время встречи Зеленского и Байдена нужно делать акцент на трех приоритетах – безопасности, политике и дипломатии. А кроме этого, на экономике и энергетике.

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