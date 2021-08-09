Дипломат назвал три главных приоритета встречи Зеленского и Байдена

Киеву следует акцентировать внимание во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена на трех главных приоритетах. Речь идет о безопасности, политике и дипломатии, а также экономике и энергетике.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он подчеркнул, что нашей стране обходимо усилить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.

Чалый назвал визит Зеленского в США – "одним из крупнейших событий 2021 года".

"Мы ожидаем, что это будет использовано для конкретных достижений", – подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что к таким достижениям относится укрепление стратегического партнерства. Также он не согласился с позицией министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что странам необходимо выйти на новый уровень.

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"У нас стратегическое партнерство вышло на новый уровень с 2014 года из-за российской агрессии", – сказал он, добавив, что об этом свидетельствует увеличение помощи до 700 миллионов долларов и предоставление летального оружия.

"Я бы выстроил иерархию таким образом: безопасность, политика и дипломатия, экономика и энергетика", – подытожил Чалый.

Напомним, что визит Зеленского в США запланирован на 30 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились 4 августа с советником американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Стороны обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США.