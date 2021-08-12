Зеленский в США выступит с лекцией о трагедии Бабьего Яра и встретится с Илоном Маском – СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не ограничится только переговорами с американским главой Джо Байденом. Предварительно, готовится встреча президента с основателем Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком, а также выступление Зеленского в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщило ZN.UA со ссылкой на источники. По данным издания, президентский борт вылетит в Америку 28 августа.

Сперва Зеленский посетит Чикаго (28-29 августа), где вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости. Вероятны также встречи с американским бизнесом.

Уже 29 числа президент Украины вылетит в Вашингтон и пробудет там один день – для переговоров с Байденом.

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Озвучивалась также идея встречи Зеленского с членами американского правительства, но от нее решили отказаться. Вместо президента, согласно предварительной программе, с чиновниками встретятся украинские министры.

На следующий день после переговоров с президентом США – 31 августа –Зеленский прибудет в Сан-Франциско. Там, возможно, состоятся встречи с Маском и Куком, а также поездка в Стэнфордский университет. Как написали журналисты, возможность проведения этих мероприятий прорабатывается.

"Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию", – сказано в статье.

Издание при этом назвало программу поездки "рабочей" – в нее еще могут внести изменения.

Как писал OBOZREVATEL: