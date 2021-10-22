Бутусов призвал Зеленского дать интервью по 'вагнергейту': давайте все расскажем украинскому обществу

Редактор издания "Цензор.Нет " Юрий Бутусов предложил президенту Владимиру Зеленскому дать открытое интервью по срыву спецоперации с задержанием "вагнеровцев". По его словам, тот должен это сделать как гарант свободы слова, ведь украинцы заслуживают знать правду.

Призыв журналист озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", гостем которой был 22 октября. Она вышла в записи на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отметим, что во время эфира среди гостей студии провели опрос, поинтересовавшись, считают ли они нынешнего главу государства гарантом свободы слова в ней. И 32% респондентов признались, что да.

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"Удивляет такое количество... Как по мне, большинство граждан просто не смотрят медиамониторинги и не видят, что существует ручное управление медиа, которое просматривается в новостях", – выразил удивление Бутусув.

Он вспомнил об освещении темы оффшорных скандалов и срыве знаменитой спецоперации с задержанием российских боевиков с ЧВК Вагнера, детали которой не могут раскрыть уже год.

"Сразу после моей статьи в Офисе президента заявляли, что никакой спецоперации и ее срыва не было, а "господин Бутусов цитирует российские источники". Затем украинское общество откровенно обманули, говоря, что вся информация, которую я назвал по операции, – выдумка с первого до последнего слова. А через год в команде президента признают: спецоперация была и она действительно провалена", – напомнил журналист.

Поэтому, говоря о свободе слова, гарантом которой якобы является Зеленский, расследователь предложил дать ему интервью на тему "вагнергейта", чтобы установить баланс мнений и раскрыть истинную ситуацию для украинцев.

"Почему президент за целый год не дал какое-то детальное интервью о "вагнергейте" по тем фактам, которые я рассказал? Это же вопрос национальной безопасности. Расскажет ли он на всю страну: был провал спецоперации, была измена в Офисе президента? Можем ли мы надеяться на такую свободу слова от Зеленского?" – поинтересовался Бутусов.

Напомним: 13 октября по приказу министра обороны был уволен от военной службы генерал-полковник Василий Бурба, который в 2016-2020 годах занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны. Причиной увольнения стало предоставление им показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских боевиков ЧВК Вагнера.

Незадолго до этого президент Владимир Зеленский заверил, что не осведомлен во всех деталях операции с "вагнеровцами". А вот об их перемещении он знал, о чем по телефону сообщил самопровозглашенному главе Беларуси Александру Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский международный институт социологии в октябре провел опрос среди 1200 совершеннолетних жителей Украины. Большинство из них ответственность за срыв спецоперации по "вагнеровцам" возлагали на власть.