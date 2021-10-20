Украинцы назвали срыв операции по задержанию "вагнеровцев" виной власти – опрос

Большинство украинцев, которые слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков Вагнера, считают, что это вина политического руководства Украины. Еще часть респондентов уверена, что это произошло из-за нехватки профессионализма у лиц, находящихся у власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября. В нем приняли участие 1200 человек.

"Среди респондентов, которые хоть что-то слышали (о спецоперации "вагнеровцев" – ред.), больше всего респондентов (39,5%) возлагают ответственность на передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма высшего политического руководства Украины. Другие варианты выбирали меньше респондентов", – сказано в исследовании.

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По результатам опроса, о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии Вагнер знают 51,5% украинцев.

Из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.