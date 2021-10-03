Зеленский назвал спецоперацию с 'вагнеровцами' российской и рассказал о переговорах с Лукашенко

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не осведомлен о всех деталях сделки с "вагнеровцами", но об их перемещении он знал, о чем по телефону сообщил Александру Лукашенко.

Об этом глава государства сообщил на брифинге президента по итогам собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Журналисты канала "Прямой" поинтересовались у президента, соответствует ли действительности информация расследователей Bellingcat о том, что спецоперация по задержанию боевиков "Вагнера" сорвалась после совещания в ОП. А также почему ни самого Зеленского, ни других участников того совещания до сих пор правоохранители и ВСК Рады не допросили по указанному делу.

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"Я не принимал участие в этой операции, я не принимаю участия в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждения было с господином Лукашенко – это правда. По телефону, когда эти люди (боевики "Вагнера" - ред), насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю ", – ответил Владимир Зеленский.

Зеленский уверяет, что именно в то время, когда в Беларусь заехали боевики, он об этом сообщил Лукашенко по телефону, а также уточнил некоторые детали, известные ему к тому времени. Лукашенко в свою очередь пообещал президенту Украины изучить этот вопрос и "сделать все возможное".

"И после этого - все", – подчеркнул президент Украины.