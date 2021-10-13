Экс-главу ГУР Бурбу уволили с военной службы за показания по делу вагнеровцев – Бутусов

В среду, 13 октября, по приказу министра обороны уволен с военной службы генерал-полковник Василия Бурба, который в 2016-2020 годах занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны. Причиной увольнения стала дача им показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских боевиков ПВК Вагнера.

Об этом сообщил украинский журналист, главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Ссылаясь на собственный источник, Бутусов рассказал, что перед заседанием ВСК 14 сентября министр обороны Андрей Таран вызвал Бурбу к себе и приказал отказаться от показаний.

Министр обороны приказал Бурбе как военнослужащему не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим главой Минобороны, и поэтому "не требовала вообще никаких совещаний".

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Также генерал-полковник приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего об отмене спецоперации, а также о том, что на совещание были допущены лица, которые не имеют отношения к секретным операциям военной разведки, что создало предпосылки к утечке информации о спецоперации.

Чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана, Бурба в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с военной службы. После этого Бурба отправился на заседание ВСК.

Впоследствии экс-глава ГУР неоднократно давал показания народным депутатам. По данным источников Цензор.нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не знакомы ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба.