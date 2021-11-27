Богдан обвинил Зеленского во лжи из-за Бурбы и Бутусова

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что некоторые высказывания украинского президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне к экватору его каденции являются неправдивыми. В частности, касающиеся журналиста Юрия Бутусова и экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы.

Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook в субботу, 27 ноября. По его словам, заявление президента о том, что Бурба руководил блокировкой транспорта на Майдане во время Революции Достоинства, не соответствует действительности.

"Поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана", – написал Богдан.

Кроме того, слова о том, что встреча Зеленского с Бутусовым в студии "Квартала 95" организовал именно Богдан, как отметил экс-глава ОП, также неправдивы.

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"Его привел к вам покойный Сергей Нижний (юрист из ближайшего окружения Зеленского, консультант команды президента на выборах, – Ред.)", – отметил Богдан.

Напомним: на пресс-марафоне Зеленского, между ним и Бутусовым возник спор. Журналист напомнил президенту о ряде проделанных операций украинских спецслужб. Со своей стороны Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на Игоря Коломойского, "сливал" информацию, в частности про экс-главу разведки Василия Бурбу и обиделся на власть из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны. Журналист позже заявил, что подаст на президента в суд.

Кроме того, Зеленский сделал несколько заявлений о Бурбе: о том, что тот причастен к "зачистке" Майдана, сделал ремонт в Конча-Заспе за 11 миллионов гривен, предлагал использовать оперативную информацию о коронавирусе и вакцине. Экс-глава ГУР также отметил, что будет обращаться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины" длился 5,5 часа. Он отвечал на вопросы о "вагнергейте", войне на Донбассе, борьбе с олигархами и прочее. Главные ответы главы страны – в материале.