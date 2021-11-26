Бурба ответил Зеленскому на обвинения: я вынужден обратиться в суд

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что будет подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Причиной тому стали заявления главы государства на пресс-марафоне.

Об этом Бурба сказал 26 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он также ответил на ряд обвинений со стороны президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, экс-глава ГУР МО намерен с завтрашнего дня обращаться в суд. Он отметил, что не может игнорировать слова Зеленского.

"Правоохранительные органы проверяли мои действия на Майдане. Проведено более 20 допросов с 2014 года, никаких обвинений не было выдвинуто", – сказал Бурба.

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Насчет госдачи в Конча-Заспе он отметил, что действительно в 2018 году проживал там вместе с семьей. По словам Бурбы, здание в момент заселения было в аварийном состоянии.

"Мне пришлось вкладывать средства, начиная с забора и заканчивая домиками для охраны. И это не 11 миллионов. Я за собственные деньги отремонтировал. Когда меня выгнали из здания, они (деньги) остались в государстве", – сказал экс-глава ГУР, добавив, что все средства учло Госуправделами.

Также он отвергает обвинения в якобы торговле материалами и документами. "Каждый день почти четыре года, когда я был руководителем военной разведки, мы обменивались информацией с иностранными партнерами. Они доверяют, но перепроверяют. Если бы не было доверия, мы бы не взаимодействовали", – сказал он.

Кроме того, Бурба подчеркнул, что с коронавирусом его объединяет только одно – то, что он вакцинирован.

"Поэтому я буду вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, пусть суд поставит точку в этом вопросе", – подытожил бывший глава ГУР.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время пресс-марафона Зеленский сделал несколько заявлений о Бурбе: о том, что тот причастен к "зачистке" Майдана, сделал ремонт в Конча-Заспе за 11 миллионов гривен, предлагал использовать оперативную информацию о коронавирусе и вакцине.

Подробнее о том, что говорил президент читайте в нашем материале. Главное из заявлений главы государства можно прочитать здесь.