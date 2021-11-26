Бутусов заявил, что подаст в суд на Зеленского из-за клеветы. Видео

Украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что будет подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал неправдивыми высказывания главы государства по отношению к нему, озвученные на пресс-марафоне 26 ноября.

Об этом Бутусов сказал в эфире Радио Свобода. Он отметил, что своими словами Зеленский фактически признал "всю ложь", которую раньше распространяли против журналиста.

"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и врал еще новые вещи", – сказал Бутусов.

Напомним: на пресс-марафоне Зеленского, посвященному экватору его каденции, между ним и Бутусовым возник спор. Журналист напомнил президенту о ряде проделанных операций украинских спецслужб. Со своей стороны Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на Игоря Коломойского, "сливал" информацию, в частности про экс-главу разведки Василия Бурбу и обиделся на власть из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

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Кроме того, президент отметил, что Бутусов якобы виновен в гибели украинских военнослужащих на Донбассе из-за того, что показал информацию об ответе дрона по поводу незаконных формирований оккупированного Донбасса.

"Я вам скажу: на вашей совести гибель людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами", - заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины" длился 5,5 часа. Он отвечал на вопросы о "вагнергейте", войне на Донбассе, борьбе с олигархами и прочее. Главные ответы главы страны – в материале.