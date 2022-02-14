BBC вырвало из контекста слова Пристайко о вступлении Украины в НАТО. Все детали скандала

Британская телерадиокомпания BBC вырвала из контекста слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО). Он якобы заявил, что Киев может рассмотреть отказ от вступления в Североатлантический альянс, если это позволит избежать войны с Россией, но это не совсем так.

Соответствующий вопрос обсуждался в интервью с журналистом Стивеном Ноланом, сообщает BBC Radio 5 Live в Twitter. В поданной цитате Пристайко сказал, что Украина может рассмотреть вопрос о том, чтобы не вступать в НАТО, "тем более, когда так угрожают".

"Этим шантажировали и подталкивали к этому. И вы знаете, мы иногда слышим голоса из НАТО, что ребята, может быть, и правда", – сказал посол.

После этого в Украине разгорелся скандал, на который пришлось отреагировать Офису президента и Министерству иностранных дел. Хотя в полной цитате Пристайко добавил: "Вопрос, который задает себе эта нация с населением 40 миллионов человек: как мы выживем, если они придут завтра? Мы разрядим эту конкретную ситуацию, мы снова останемся никем не защищенными, никакими друзьями, не состоя ни в каком союзе, когда все вокруг нас - все наши соседи - уже в организациях".

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Он также отметил, что Россия уже граничит с НАТО, поэтому вступление в Альянс Украины мало что изменит. Кремлю не нравится то, что Украина станет несколько иной, чем Россия.

"И поэтому россияне спросят Путина: действительно ли нами должны управлять так, как вы? Может быть, мы можем быть как украинцы и идти своим путем. Это опасно не для народа или страны России, а для конкретного режима", – убежден Пристайко.

На уточняющий вопрос, правильно ли журналист понял, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, посол подчеркнул, что это намерение заложено в Конституцию страны. Однако дипломаты "гибкие в поиске наилучшего разрешения ситуации".

"Я хочу сказать, что мы проявляем гибкость, пытаясь найти выход. Если нам придется отказаться от каких-то серьезных уступок, мы можем это сделать", – сказал он.

Выходит, что то, что BBC вынесло в заголовок, Пристайко не говорил.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Кроме того, в комментарии международному информагентству Reuters Пристайко также возразил, что Украина может отказаться от цели стать членом Североатлантического альянса.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров также напомнил, что стремления Украины к НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL также отметил, что слова Пристайко были вырваны из контекста.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но страна в настоящее время не является членом этого или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нас становится вопрос гарантий безопасности", – пояснил представитель министерства.

Напомним, депутаты из "Европейской Солидарности" возмущены словами посла Украины в Великобритании Пристайко о том, что Украина может отказаться от НАТО. "Евросолидарность" требует от власти немедленной реакции, а именно – отозвать посла и дезавуировать его заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали не принимать в Альянс государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину. В частности, в документе указано, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.