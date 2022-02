BBC вырвало из контекста слова Пристайко о вступлении Украины в НАТО. Все детали скандала

Британская телерадиокомпания BBC вырвала из контекста слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО). Он якобы заявил, что Киев может рассмотреть отказ от вступления в Североатлантический альянс, если это позволит избежать войны с Россией, но это не совсем так.

Соответствующий вопрос обсуждался в интервью с журналистом Стивеном Ноланом, сообщает BBC Radio 5 Live в Twitter. В поданной цитате Пристайко сказал, что Украина может рассмотреть вопрос о том, чтобы не вступать в НАТО, "тем более, когда так угрожают".

"Этим шантажировали и подталкивали к этому. И вы знаете, мы иногда слышим голоса из НАТО, что ребята, может быть, и правда", – сказал посол.

После этого в Украине разгорелся скандал, на который пришлось отреагировать Офису президента и Министерству иностранных дел. Хотя в полной цитате Пристайко добавил: "Вопрос, который задает себе эта нация с населением 40 миллионов человек: как мы выживем, если они придут завтра? Мы разрядим эту конкретную ситуацию, мы снова останемся никем не защищенными, никакими друзьями, не состоя ни в каком союзе, когда все вокруг нас - все наши соседи - уже в организациях".

Он также отметил, что Россия уже граничит с НАТО, поэтому вступление в Альянс Украины мало что изменит. Кремлю не нравится то, что Украина станет несколько иной, чем Россия.

"И поэтому россияне спросят Путина: действительно ли нами должны управлять так, как вы? Может быть, мы можем быть как украинцы и идти своим путем. Это опасно не для народа или страны России, а для конкретного режима", – убежден Пристайко.

На уточняющий вопрос, правильно ли журналист понял, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, посол подчеркнул, что это намерение заложено в Конституцию страны. Однако дипломаты "гибкие в поиске наилучшего разрешения ситуации".

"Я хочу сказать, что мы проявляем гибкость, пытаясь найти выход. Если нам придется отказаться от каких-то серьезных уступок, мы можем это сделать", – сказал он.

Выходит, что то, что BBC вынесло в заголовок, Пристайко не говорил.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️