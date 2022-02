Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО: у Зеленского и в МИД отреагировали

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что украинское государство может подумать об отказе вступления в Североатлантический альянс (NATO). По его словам, такой вариант рассматривается, если это позволит избежать войны с Россией.

Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью журналисту Стивену Нолану, передает BBC Radio 5 Live в Twitter. На высказывания отреагировали в Офисе президента и МИД Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Согласно цитате, Пристайко подчеркнул, что вступление Украины в НАТО предусмотрено Конституцией страны. Однако дипломаты "гибкие в поиске наилучшего разрешения ситуации".

"Мы пытаемся найти лучший выход. Если это позволит предотвратить напряженность, то рассмотрим это", – сказал посол.

Отметим, что эти слова являются лишь одной из реплик украинского дипломата в разговоре с журналистом. Далее в беседе Пристайко возразил, что Украина может отказаться от цели стать членом Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что послу Украины в Британии необходимо предоставить возможность объясниться по поводу того, что он имел в виду, говоря о членстве в Альянсе. Также напомнил, что стремления Украины к НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.

Со своей стороны спикер Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL отметил, что слова Пристайко были вырваны из контекста.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но страна в настоящее время не является членом этого или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нас становится вопрос гарантий безопасности", – пояснил представитель министерства.

Николенко подчеркнул, что лучшей такой гарантией, конечно же, и было бы немедленное принятие нашего государства в Альянс. Однако "угрозы Украине существуют здесь и сейчас", поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

"Но ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – заверил он.

