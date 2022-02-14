'Европейская солидарность' требует от власти немедленно отозвать посла Пристайко из-за его заявлений о членстве Украины в НАТО

Депутаты из "Европейской Солидарности" возмущены словами посла Украины в Великобритании Пристайко о том, что Украина может отказаться от НАТО. "Евросолидарность" требует от власти немедленной реакции, а именно – отозвать посла и дезавуировать его заявления.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в украинской Конституции. И нет никакого шанса изменить это. Горжусь, что наша команда закрепила в Основном законе национальную объединительную идею – стать полноправными членами Альянса", – написала Геращенко.

"В предыдущем парламенте некоторые фракции тогда упрекали Петра Порошенко в том, что это предвыборный пиар, но, склонив головы, проголосовали. Все последующие события показывают, насколько правильным был этот шаг пятого Президента. Сильный сигнал обществу и миру, зафиксировавшему необратимость нашего внешнеполитического выбора ", – напомнила Геращенко.

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"Некорректный и противоречивый комментарий украинского посла в Британии г-на Пристайко, что Украина может отказаться от НАТО, противоречит украинской Конституции и нашим стратегическим, безопасным интересам и требует немедленной реакции МИД и ОП. Пристайко – опытный дипломат и должен немедленно исправить свои цитаты Рейтерс. Украина – движется в ЕС и НАТО, и наша цель получить ПДЧ уже в ближайшее время", – подчеркнула Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует от власти дезавуировать заявления, противоречащие нашему внешнеполитическому курсу", – отметила народный депутат.

"Нет сомнения, что среди членов ЕС и НАТО есть страны, которые хотели бы нашей "нейтральности", и мы даже знаем названия этих стран. Но это отнюдь не сдержит Россию. 2008 год доказал, что отказ Украины и Грузии в ПДЧ только развился". Мы никогда не согласимся на решение европейских вопросов безопасности за счет Украины", – отметила Ирина Геращенко.

"Недавно, на брифинге в Москве, президент Франции Макрон проговорился, что Путин дожал Зеленского, чтобы тот отозвал из ВР законопроект о переходном правосудии. Сегодня господин Пристайко по сути проговорился об очевидном – на Украину давят или намекают, что на время мы должны отказаться от наших евроатлантических стремлений.И власть рассматривает этот сценарий как рабочий. Не зря Зеленский блокировал сближение с НАТО первые годы своего президентства, несмотря на требования оппозиции не поехал на лондонский саммит НАТО и избегал какой-либо конкретики по Альянсу", – напомнила Ирина Геращенко.

"Украина не откажется от цели – членства в НАТО. Этого не будет. Украинский народ определился. Властям желательно спокойно, четко и жестко это артикулировать и сделать все для получения ПДЧ уже этим летом, на мадридском саммите НАТО. Для этого стоит разблокировать реформы, провести честный конкурс на руководителя САП и НАБУ, принять закон об СБУ, отказаться от политически мотивированного правосудия", – объяснила Геращенко.

"Любая попытка заблокировать евроатлантическую интеграцию, взять курс на нейтральность и вернуться к многовекторности будет рассматриваться обществом как государственная измена", – подчеркнула депутат.

Народный депутат Владимир Арьев отмечает, что западные партнеры очень удивлены заявлением Пристайко и нуждаются в пояснениях.

"После заявления посла в Великобритании Пристайка о возможности уступить вступление в НАТО, чтобы отвлечь войну, у меня красный мессенджер. Коллеги-депутаты из европейских стран спрашивают, уже ли мы сдались? Называют это заявлением геополитической катастрофой. Мой друг, депутат дружественной к нам страны, написал, что собирался сегодня в Киев быть с украинцами, а теперь не знает ехать ли вообще", – пишет Арьев.

"Это пример того, как можно получить и позор, и войну. Очевидно, без разрешения Офиса президента такие заявления не делаются. А там, значит, сидят трусы и московские агенты, если идут на такое? Одна фраза может нивелировать волну поддержки Украины, которая поднялась сейчас в мире", – возмутился народный депутат.

"Или Банковая отзывает Пристайка из Лондона и – его заявление, или попыткой увернуться от обороны они лишь привлекут врага к худшим действиям", — резюмирует Арьев.

"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", – отмечает народная депутат Ирина Фриз.

"Даже в условиях давления со стороны России НАТО подтвердило, что вопрос вступления Украины в НАТО исключительно дело отношений Украины и Альянса", – отмечает Фриз.

"Позиция Пристайка является нарушением положений Конституции, Закона об основах внешней политики Украины. Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой, это директива Офиса Президента", – пишет Ирина Фриз.

"Убеждена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины в членстве в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины. Напомню, что вступление в НАТО поддерживает сейчас более 60% населения Украины, а аннексия Крыма и война на Донбассе началась в условиях отсутствия членства в НАТО и при существовании нейтрального статуса страны", – резюмирует Фриз.