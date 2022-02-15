Байден: если Россия нападет на Украину, мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден выступил с обращением насчет ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он заявил, что Россия все еще может напасть на нашу страну и подчеркнул, что отвод российских войск от Украины пока не зафиксирован.

При этом американский лидер сказал, что Штаты готовы и к дипломатии, на которую нацелены "и в США, и в России", и к решительному ответу на возможную агрессию РФ. Обращение Байдена с обновленной информацией о текущей обстановке было опубликовано на YouTube-аккаунте Белого дома.

"Если Россия нападет на Украину, мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену. Мы ответим сильно", – сказал он.

Американские аналитики говорят о том, что российские войска остаются в угрожающем положении. По их данным, более 150 000 военнослужащих России окружают Украину.

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Байден отметил, что мир не простит России, если она все же пойдет на атаку Украины. В таком случае ей грозят санкции против ключевых финансовых институций. Это касается и газопровода "Северный поток-2". "Мы готовы к мощным санкциям и давлению, экономическому, научному, финансовому, если Россия начнет конфликт", – заявил Байден.

"Уходите сейчас, пока не стало слишком поздно, чтобы безопасно уйти", – обратился он к российским войскам. При этом мирные граждане России – не враги для США, сказал президент. А США и Украина – не угрожают России.

В то же время, по его словам, если хоть один гражданин США пострадает от действий российской армии на территории Украины, США сочтут это нападением на себя.

Американский лидер также заявил, что США не намерены отправлять свои войска в Украину, если Россия начнет военные действия, но Штаты "будут привержены коллективной обороне НАТО".

Байден добавил, что Штаты не намерены жертвовать своими принципами в переговорах с РФ. При этом он подчеркнул, что ситуация шире, чем вопрос отношений Украины и России. "Это вопрос наших ценностей", – сказал глава государства.

Он сообщил, что США предлагают России новые меры по контролю над вооружениями.

Отметим, что ранее сегодня Байден поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как пишет La Repubblica, они пришли к выводу, что должны проверить, на самом ли деле Россия начала отводить свои войска от украинских границ. Источники утверждают, что есть "обнадеживающие признаки" этого, однако Макрон и Байден считают, что "нужно быть осторожными и сохранять бдительность".

Как пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепа США, 15 февраля также состоялись телефонные переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергей Лаврова.

Напомним: ранее в Минобороны РФ заявили, что завершили ряд военных учений и начали отводить часть войск Южного и Западного военных округов, граничащих с Украиной.

В МИД Украины ответили, что без реальных доказательств таких действий рано говорить о деэскалации. Подробнее об этом и остается ли угроза вторжения, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры на фоне риска агрессии РФ против Украины. Они заявили, что "решающее окно" для дипломатии сохраняется, несмотря на слухи о якобы неизбежности российского вторжения.