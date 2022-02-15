Байден обратился к россиянам: США и Украина не являются угрозой для России

Соединенные Штаты Америки и Украина не являются угрозой для России, а россияне – не враги. Также американцы не намерены размещать свои ракеты в нашей стране.

Об этом в своем обращении 15 февраля заявил президент США Джо Байден. В то же время он отметил, что в случае вторжения РФ понесет огромные потери (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"США не являются угрозой для России, Украина не является угрозой. У нас нет планов размещать ракетное вооружение в Украине", – сказал американский лидер.

Он отдельно обратился к россиянам, пояснив, что те не являются ни врагами, ни мишенями США.

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"Я хочу сказать гражданам России – вы не являетесь нашими врагами, и я не думаю, что вы хотели бы проводить кровопролитную и разрушительную войну с Украиной", – подчеркнул Байден.

Президент США напомнил, что во время Второй мировой войны страны совместно сражались бок о бок. Но тогда, отметил он, американцы участвовали по необходимости.

"Если Россия нападет на Украину – это станет той войной, в которой мы будем участвовать по собственному выбору. Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать. Я говорю правду. Если в ближайшие дни или недели это произойдет – потери будут огромными, стратегические потери для РФ также будет невероятно большими. Я уверен, что все мировое сообщество заклеймило бы позором такие действия России", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля американский президент выступил с обращением на фоне российской военной угрозы. По его словам, США готовы к дипломатическому решению. О чем еще говорил Байден, читайте в нашем материале.