Санкции вместо "Северного потока-2": Байден сказал, что ждет РФ в случае вторжения в Украину

Юрий Сергиенко
Mакроэкономика
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Санкции вместо 'Северного потока-2': Байден сказал, что ждет РФ в случае вторжения в Украину
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Президент США Джо Байден пригрозил, что Соединенные Штаты не допустят запуска газопровода "Северный поток-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Вместо этого Вашингтон готов ввести санкции.

Об этом американский лидер заявил в своем обращении 15 февраля. Глава государства убежден, что такие меры серьезно ударят по российской экономике.

"Мы введем долгосрочные меры, которые подорвут способность России конкурировать в экономическом и стратегическом плане. А что касается "Северного потока-2" – если Россия продолжит вторжение, этого (поставок газа) не произойдет", – подчеркнул Байден.

Президент США 15 февраля выступил с обращением на фоне угрозы российского военного вторжения в Украину.

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В своей речи он сказал, что ни Соединенные Штаты, ни Украина не являются угрозой для России. В то же время Байден предупредил, что, если РФ решиться напасть, то потери для Москвы будут огромными.

Ранее OBOZREVATEL собрал основное из заявлений американского лидера во время его обращения.

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