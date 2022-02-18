Байден созывает встречу с главами стран ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается провести встречу с мировыми лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, в частности российскую угрозу. На нее будут приглашены главы государств Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Формат и детали организации подобных переговоров неизвестны, но несколько политиков уже подтвердили свое участие в них. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает его пресс-служба.

"Премьер примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", – говорится в сообщении.

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В Офисе канадского премьера также отреагировали на информацию о "ненормальной военной активности на Донбассе" за прошедшие сутки.

"Канада осуждает эти неспровоцированные и опасные действия и призывает Россию к деэскалации, уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", – отмечается в сообщении от 18 февраля в Twitter ведомства.

Напомним: в последние недели Вашингтон, страны-члены НАТО и Киев неоднократно заявляли о вероятной угрозе вторжения России. В Кремле эти утверждения только отрицали. А 15-16 февраля даже "похвастались" якобы отводом части военной техники после учений возле границ Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что разведка не наблюдает отвода войск Москвой. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что без реальных доказательств таких действий со стороны РФ о деаскалации говорить рано.

Его британская коллега Лиз Трасс в то же время предупредила, что глава страны-агрессора такими своими действиями "проверяет спокойствие Запада". Она предположила, что Путин может месяцами продолжать эти "военные игры".

В США и Британии, ссылаясь на данные разведки, подчеркнули: Россия не только не отвела свои войска и технику, но и отправила поближе к украинским границам дополнительные силы – около 7000 военнослужащих.

О том, что Российская Федерация продолжает наращивать свои войска вблизи Украины, поэтому риск вторжения все еще остается высоким, 16 февраля Байден говорил во время телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем. Оба подтвердили свою поддержку украинского государства, совместные усилия по усилению восточного фланга НАТО и созданию "болезненных последствий" для РФ на случай ее дальнейшей агрессии.

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