Посольство США – об обстрелах на Донбассе: это мерзкое пренебрежение Россией мирным населением
На обстрелы со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе 17 февраля отреагировало посольстве США в Украине. Такие действия назвали мерзким нарушением Минских соглашений.
Об этом сообщается в Twitter дипломатического ведомства. В частности, там возмущены, что под обстрел попал детский сад.
"Это нападение, как и много других, является мерзким нарушением Минских соглашений и снова демонстрирует пренебрежение Россией украинским гражданским населением о обе стороны линии столкновения", – подчеркнули в посольстве.
Отмечается, что обстрел Станицы Луганской, в результате которого снаряд попал в детский сад, пострадали воспитатели и повреждено энергоснабжение, четко демонстрирует, что Россия является агрессором.
Российские вооруженные формирования на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.
Всего зафиксировано как минимум 40 обстрелов, во время которых выпустили сотни снарядов. В результате несколько гражданских получили контузии и одна женщина ранена. Также ранения получили двое украинских военных.
Подробнее о том, что происходило на востоке Украины в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.