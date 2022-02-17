Посольство США – об обстрелах на Донбассе: это мерзкое пренебрежение Россией мирным населением

Юрий Сергиенко
Политика
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Посольство США – об обстрелах на Донбассе: это мерзкое пренебрежение Россией мирным населением
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На обстрелы со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе 17 февраля отреагировало посольстве США в Украине. Такие действия назвали мерзким нарушением Минских соглашений.

Об этом сообщается в Twitter дипломатического ведомства. В частности, там возмущены, что под обстрел попал детский сад.

"Это нападение, как и много других, является мерзким нарушением Минских соглашений и снова демонстрирует пренебрежение Россией украинским гражданским населением о обе стороны линии столкновения", – подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что обстрел Станицы Луганской, в результате которого снаряд попал в детский сад, пострадали воспитатели и повреждено энергоснабжение, четко демонстрирует, что Россия является агрессором.

Видео дня
Реакция посольства США в Украине.

Российские вооруженные формирования на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.

Всего зафиксировано как минимум 40 обстрелов, во время которых выпустили сотни снарядов. В результате несколько гражданских получили контузии и одна женщина ранена. Также ранения получили двое украинских военных.

Подробнее о том, что происходило на востоке Украины в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

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