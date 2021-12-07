Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги накануне переговоров с Путиным: о чем говорили

Президент США Джо Байден накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии, чтобы обговорить агрессивное поведение России по отношению к Украине. Президенты европейских стран разделили озабоченность наращиванием военной мощи и все более жесткой риторикой России.

Ожидается, что после разговора с Путиным лидер Белого дома также позвонит Борису Джонсону, Эмманюэлю Макрону, Ангеле Меркель и Марио Драги, чтобы уже обсудить результаты диалога США и РФ. Об этом сообщает издание Sky News.

В частности, премьер-министр Великобритании Джонсон пообещал, что и дальше будет использовать все имеющиеся в распоряжении страны экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины.

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Лидеры Франции, Германии и Италии согласились со своим британским коллегой, подчеркнув, что Европе необходимо выступить единым фронтом перед лицом российских угроз и враждебности.

Как известно, видеоконференция Байдена и Путина состоится вечером 7 декабря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры после беседы американского лидера с главой страны-агрессора России Владимира Путина.

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

Накануне переговоров лидер Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным, запланированная на ближайшую неделю, предусматривает долгий разговор на тему Украины. Такая позиция базируется на прогнозах западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.