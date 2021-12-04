Байден и Путин обсудят Украину: названа дата и формат переговоров

Переговоры президентов Владимира Путина (РФ) и Джо Байдена (США) должны состояться вечером во вторник, 7 декабря. Встреча, которая будет касаться в частности Украины, произойдет в онлайн-формате.

Об этом 4 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом. Вскоре дату мероприятия подтвердили в Кремле, передает РИА "Новости".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков при этом сообщил, что стороны "сами определят необходимое для разговора время".

Отметим, что днем ранее в России предполагали, что встречу проведут 7 декабря, однако тогда конкретной даты еще не было. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Пескова, предложения США и РФ по датам "не были синхронизированы".

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"Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа", – говорил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он отмечал, что наряду с 7 декабря фигурировали и другие даты. Представитель президента РФ не исключал, что мероприятие могут провести и через неделю (13-19 декабря).

Тогда Песков не смог уточнить, будут ли на встрече делегации от стран либо же только президенты.

"Точного понимания пока нет. Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", – сообщал пресс-секретарь российского лидера.

Он говорил, что встречу на высшем уровне можно ждать "в любой момент".

Напомним:

ранее Байден говорил, что его встреча с Путиным предусматривает долгий разговор на тему Украины .

Это связано с публикациями западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал: и до, и после разговора с Путиным Байден, предварительно, должен связаться по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским.