Байден сделал заявление о России: я мог бы зайти дальше с санкциями

Президент США Джо Байден заявил, что мог бы зайти еще дальше с санкциями против России, однако он стремится, чтобы американцы и россияне жили в мире друг с другом.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении 15 апреля, посвященном теме введения ограничительных мер в отношении ряда российских граждан и компаний. Трансляцию вел телеканал Fox News в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коротко о главном из заявления Байдена:

он стремится к миру и сейчас настало время для деэскалации отношений с РФ, но вынужден действовать в ответ на угрозу;

военная активность российской армии у границ Украины вызывает опасения;

представители двух стран обсуждают возможность встречи глав государств;

США рассматривают возможность введения санкций против "Северного потока-2";

если Москва продолжит в том же духе, он готов принять дальнейшие меры.

Так, глава государства выразил убеждение, что и россияне, и американцы ценят мирную жизнь. При этом он отметил, что не может оставить без ответа попытки вмешательства в выборы, о чем он предупреждал российского президента Владимира Путина. По словам президента, он говорил с лидером РФ уважительно и откровенно.

"Я четко отметил: когда мы будем знать, кто виноват во вмешательстве – мы будем принимать меры. Я заявил Путину, что мы пропорционально ответим на неподобающие действия России. Я бы мог зайти дальше с санкциями, но не хочу этого", – сказал Байден.

Также время президент пояснил, что готов принимать дальнейшие меры, если Россия продолжит мешать американской демократии. Это же касается и действий против партнеров США.

Байден подчеркнул, что предложил Путину встретиться летом в Европе. Сейчас же представители двух стран обсуждают возможность такой встречи.

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