Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за России и предупредил ее об 'ответе на ответ'

Президент США Джо Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны действий России.

Глава государства издал соответствующий указ, сообщается на сайте Белого дома 15 апреля.

"Считаю, что указанная вредоносная деятельность правительства России представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы", – пояснил Байден.

Глава государства также перечислил угрозы, которые исходят от Москвы:

попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США;

участие в злонамеренной кибердеятельности против США и их союзников;

поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

осуществление экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов;

попытки подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

попытки нарушить устоявшиеся принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств.

Напомним, что США ввели новые санкции против России, а также решили выслать из страны 10 российских дипломатов. Меры затронули 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

В свою очередь в Кремле заявили, что будут отвечать на такие действия Вашингтона по принципу взаимности, а санкции там назвали "незаконными".

В то же время у Байдена заверили, что будут продолжат санкционное давление, если Россия не откажется от своих действий, а также оставляют за собой право отвечать на возможные ответные шаги Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, посла США вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с новыми американскими санкциями.