Байден провел совещание с лидерами стран Европы по Украине: дипломатические усилия будут удвоены

Американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами относительно наращивания российских войск вблизи Украины. В переговорах взяли участие главы Британии, Франции, Италии, Польши, Канады, Германии, а также Европейского союза и НАТО.

Разговор состоялся в пятницу, 11 февраля, и длился около двух часов. Лидеры стран договорились удвоить дипломатические усилия относительно украинского государства. О результатах онлайн-переговоров первым сообщил президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

По его словам, политики обсудили возможные предполагаемые сценарии развития событий. "Есть единство западных лидеров и ощущение необходимости взаимной солидарности с Украиной", – написал Дуда, добавив, что на встрече также говорилось о том, что действия Кремля на границе привели к единству на Западе, которого давно не было, а также к вспышке патриотических настроений в Украине.

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"Нам нужно разговаривать с Россией, вести диалог и искать решения, но не путем уступок, которые приведут к ограничению суверенитета и ослаблению НАТО. Нельзя уступать России. Мы с большим удовлетворением принимаем, что НАТО ведет себя ответственно – не отступает, а укрепляется в Центральной Европе", – написал польский политик.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter подтвердил, что темой встречи, организованной Байденом, был риск агрессии России против Украины.

"Мы едины и готовы к любому сценарию. НАТО остается открытым для диалога, обеспечивая при этом защиту всех союзников", – написал он.

Западные лидеры продолжают дипломатический марафон, призванный остудить агрессию Кремля и предотвратить вторжение российских войск в Украину. Так, в Берлине 8 февраля состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника – президент Франции Эммануэль Макрон, глава Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины. Лидеры стран назвали наше государство союзником и отметили необходимость стабилизировать ситуацию путем переговоров.

Днем ранее Макрон прилетел в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а до этого он побывал в Москве, где провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры про Украину с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он заявил, что Вашингтон и Берлин "идут в ногу". В частности в противостоянии с Россией из-за Украины. Как сказал глава США, государства действуют синхронно для сдерживания Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на фоне рисков усиления российской агрессии и вторжения страны на территорию украинского государства в Белом доме планируется увеличить помощь Украине. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.