Опасная попытка 'искусить дьявола': что говорят на Западе о переговорах Макрон-Путин-Зеленский

Западные лидеры продолжают дипломатический марафон, призванный остудить агрессию Кремля и предотвратить вторжение российских войск в Украину. Накануне глава Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. А днем ранее политик побывал в Москве, где провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Иностранные эксперты разошлись в оценках этих событий. Одни назвали их надеждой на скорую деэскалацию, другие же считают, что никаких принципиальных прорывов не произошло. Что еще западные издания пишут о переговорах – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Американский телеканал CNN считает, что Эммануель Макрон вышел на центральную сцену, пытаясь занять место бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве ведущего лидера в Европе. Таким образом, отмечают эксперты, политик готовится к предстоящим выборам у себя на родине.

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Французские СМИ также обратили внимание, что Макрон как будто затеял свою, отдельную от Берлина или Вашингтона, игру с Москвой. И связано это, вероятнее всего, с президентскими выборами. Le Figaro пишет, что президент Франции попытался "искусить дьявола" и в условиях неравных сил "галльского петуха" и "русского медведя" захотел показать независимость своей политики от США, которые только и говорят, что о скором или неизбежном вторжении России в Украину. Liberation считает такую тактику "опасной игрой".

Западные СМИ обратили особое внимание на слова Макрона о том, что "финляндизация" Украины является "одной из моделей на столе переговоров" с Путиным.

"Финляндизация" означала бы, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Россия будет оказывать значительное влияние на ее политические опции", – пишет NYT. Газета напоминает, что ранее Макрон еще никогда не использовал этот термин при обсуждении кризиса, спровоцированного массовым наращиванием российских войск возле украинской границы.

"Путин хочет глубокого изменения политики НАТО. Следует найти решение, чтобы это безопасное пространство, которым является НАТО, могло сосуществовать с Россией. Одним из таких вариантов является невступление Украины в НАТО", – цитирует президента Макрона газета Le Figaro.

Примечательно, что во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве Макрон поспешил опровергнуть свое же заявление о "финляндизации" Украины. "Не знаю, откуда вы ее (цитату. – Ред.) взяли", – сказал политик.

New York Times пишет, что Владимир Путин использовал шестичасовые переговоры с французским лидером для того, чтобы в дальнейшем заставлять мир угадывать его намерения. С одной стороны, он одобрительно отозвался на дипломатические идеи Макрона. С другой, не исключил возможности войны с Украиной в случае ее вступления в НАТО.

"Кажется, Путин наслаждался вниманием – и дал знак, что готов растягивать загадку по поводу его последующих шагов", – пишет газета.

Масла в огонь подлило американское издание Financial Times. Со ссылкой на неназванных представителей французской делегации оно написало, что Путин пообещал Макрону "не предпринимать новых военных инициатив" и вывести свои войска из Беларуси после окончания совместных учений "Союзная решимость-2022". Эту же информацию позже подтвердил и Макрон.

Тем не менее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поспешил отвергнуть даже зарождение какой-либо особой "сделки" с Францией: "Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно. В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство –лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке", – отметил он, таким образом указав, что переговоры Москва будет вести только с Вашингтоном.

Еще более пессимистично оценивают итоги переговоров Макрона и Путина американские комментаторы. "Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан", – пишет Politico.

"Путин высмеял неоднократные утверждения западных лидеров о том, что НАТО является "оборонительным альянсом", сославшись на операции в Сербии, Афганистане, Сирии и Ливии в качестве доказательства обратного. Он повторил свое заявление о том, что украинская Революция достоинства в 2014 году была "государственным переворотом", обвинил украинское правительство в попытке решить конфликт на востоке Украины "военным путем"...", – говорится в материале.

Все это происходило, как отмечает Politico, на фоне встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне, во время которой американский лидер пообещал не допустить введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения российских войск в Украину.

"Макрон в это же время говорил умиротворяющим тоном, неоднократно выражая свою озабоченность по поводу интересов России и даже ссылаясь на "травму", которую Россия пережила за 30 лет после распада СССР... Путин же не казался травмированным. Напротив, после встречи он использовал пресс-конференцию, чтобы перейти в наступление, снова и снова подчеркивая свои обиды на НАТО и Украину", – пишет издание.

Британское BBC пишет, что Владимир Зеленский абсолютно не доверяет Владимиру Путину – даже несмотря на заверения Эммануеля Макрона в том, что глава Кремля гарантировал отсутствие дальнейшей эскалации. При этом издание отмечает, что в последнее время украинский президент пользуется растущей международной поддержкой.

"Иностранные высокопоставленные лица прибывают в город и покидают его так, как Киев редко видел. Кризис еще не ослаб, но кажется, что он стал менее острым", — говорится в материале.

The Guardian также констатирует, что прошедшие переговоры так и не прояснили, приведут ли два дня интенсивной французской дипломатии к уступкам со стороны Москвы, или ничего подобного не произойдет.

Издание добавляет, что даже если Кремль выведет тактические батальоны из Беларуси, остается неясным, вернутся ли они на свои базы на дальнем востоке России или останутся вблизи Украины.

Le Monde написало, что президент Макрон объявил об оптимизме в связи с частичным решением конфликта после переговоров с Путиным. Однако издание констатирует, что президент Франции не получил реальных обязательств по отводу войск РФ от российско-украинской границы.

Говоря о выполнении Киевом Минских соглашений, глава Кремля отметил следующее: "Ну, нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится".

Это высказывание, считает журналист CNN Натан Ходж, раскрыло издевательское отношение Путина к Украине, которую, как политик ясно дал понять, он не считает настоящей страной. Кроме того, это было напоминанием о неизменном женоненавистничестве российского президента и в его политике, и в его публичных выступлениях.

Слова о принуждении "красавицы" лечь на спину и принять насилие звучат из уст того же человека, который ровно пять лет назад декриминализировал домашнее насилие.

Грубые и оскорбительные слова звучат из уст Путина постоянно, и среди них были шутки об изнасиловании. Используемый российским лидером лексикон "крутого парня" иногда объясняют своего рода народностью "своего в доску" человека, которая является спектаклем для внутренней аудитории. Но выбранный Путиным глагол "терпеть", прозвучавший в его высказываниях в понедельник, свидетельствует об отвратительном скрываемом отношении к женщинам.

Германо-российский социолог Игорь Эйдман называет встречу Макрона и Путина троллингом и призывает западных политиков придерживаться принципов гигиены сетевого общения – не кормить троллей, то есть не отвечать им на провокационные комментарии и заявления.

"Троллям ведь нужна ваша реакция. Они ею питаются. Сталкиваясь с глухим молчанием, тролль скисает и растворяется в сети как привидение. С каждой вашей реакцией Путин становится более наглым и хамоватым, а его требования и стиль – все более безумными. Хватит уже на тролля обращать внимание, и он исчезнет вместе со своими войсками у границ и наглыми притязаниями", – отметил он.

"А если серьезно, ни на какую большую войну этот жалкий трус, ведущий переговоры через пятиметровый стол, к счастью, никогда не решится. Вся история с подводом войск к Украине – изначально шантаж и троллинг, спецоперация, с использованием сливов дезинформации через спецслужбы. Цель ее – развести, напугать и добиться уступок", – подчеркнул Эйдман.

Что в итоге? Западные издания разошлись в оценке прошедших переговоров Макрон-Путин-Зеленский. Но все же большинство склонно считать, что успешными они не были. Позиция президента Франции многим экспертам показалась слабой, зато глава Кремля в очередной раз получил возможность продемонстрировать миру свою "значимость". А смогут ли переговоры привести к реальным результатам – то есть отводу российских войск от украинской границы – еще предстоит узнать.