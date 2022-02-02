На восточный фланг НАТО перебросят 3 тысячи военных: в Пентагоне раскрыли детали решения Байдена

На восточный фланг НАТО будет переброшено 3 тысячи американских военнослужащих. Таким образом США намерены послать президенту России Владимиру Путину сигнал, чтобы предупредить на случай полномасштабного вторжения в Украину.

Подробности о решении озвучили представители Пентагона, передает Fox News. Тысячу американских военных направят из Германии в Румынию, еще две тысячи – из США в Европу.

Также 82-я воздушно-десантная дивизия перебрасывает в Польшу компоненты боевой группы пехотной бригады и вспомогательные средства, а 18-й воздушно-десантный корпус направляет в Германию штаб объединенной оперативной группы.

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби пояснил, что США таким образом намерены послать сигнал Путину, что для Соединенных Штатов НАТО имеет огромное значение.

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Представитель Пентагона добавил, что Россия ежедневно продолжает дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден одобрил ввод американских войск в страны Восточной Европы.